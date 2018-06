Üle nädala kestnud külmad, vihmased ja tuulised ilmad on väga palju kahju teinud. Pea igas vallas on sadanud lund, rahet ja vihma. Lumi ei oleks teinud erilist kurja. Teinekord on veel, nagu öeldakse «väetise eest», kuid rahe on rängalt tabanud aedvilju ja oraseid. Tartumaal ja linnas peksis rahe, mis kahel päeval sadas, aedades õitsevatel viljapuudel õied pea viimaseni maha. Ka õitsenud puudel viljanupud.