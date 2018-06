Üks suhtekorraldaja küsis mult, mis emotsioone tekitab minus 4Energia ost. Ma ei osanud talle midagi vastata. 300 miljonit eurot, mis Eesti Energia maksab Norra munitsipaalfirmale ja tervele hulgale Eesti väikeinvestoritele, on nii suur raha, et see ei tekita mingit sentimenti. Rahal on omanik, aga pole hinge, mis tundeid tekitaks. Suured ettevõtted ostavad ja müüvad vara, ei muud.

Küsimus jäi mind kummitama. Esimene emotsioon oli üllatav, sest kui arvutasin välja, kui palju Eesti investorid tehinguga teenivad, siis see summa oli ümmarguselt miljard krooni. Arvudel pole maagilist mõju, aga ikka on tore, kui üks või teine tehing on ületanud sümboolse piiri. Need pisut enam kui 60 miljonit eurot liiguvad loodetavasti sügisel uutesse ägedatesse äriprojektidesse. Enam kui 200 miljonit läheb Norrasse sealse hüdroenergeetika arendamisse, sest Norra Buskerudi maakonna ettevõte Vardar on nii otsustanud.