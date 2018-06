Kui eestlased ja soomlased püüavad oma rahvust iseloomustada, jõuavad nad jutujärjega sageli lõpuks sinnamaale, et viitavad mere ja kliima mõjule nende kollektiivsele tajule. Meri on meie jaoks loomulikult Läänemeri – ja see meri puudutab kokku 85 miljoni inimese elu, mis ületab kaugelt nende kahe väikese põhjamaise riigi rahvaarvu, kust me pärit oleme.