Õpetajate Lehe toimetust külastasid Gruusia pedagoogid

Tund aega kestnud vestlusringis selgus, et enamik haridusprobleeme on Eestis ja Gruusias samad.

Koolis ei tohi mitte kellelegi öelda, et temast ei saa asja

Semiootika aitab mõista iga õppeainet

E-külalistunnid tõid nüüdisaegse õpikäsituse 124 000 õpilaseni

Õues võib ka arvutada ja grammatikat õppida

Kas kiitus ongi vaid lollide lõks?

Suve hakul võiks õpetaja anda vanematele tagasisidet, mida on pere teinud, et õppeaasta lõppes õpilase jaoks hästi. Küllap on siis meeldivalt üllatunud needki, kes vahel ei võta õpetaja telefonikõnet vastu, sest ei jaksa enam kuulata, mida laps on jälle halvasti teinud. Kuidas aga tunnustada nii, et kiitus oleks siiras? Soovitusi ja mõtteid tunnustamisest jagab Tartu ülikooli koolipsühholoogia lektor Astra Schults.