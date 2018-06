Ja ikkagi jääb nende asjade mõistmisel millestki vajaka. Mingi väike nüanss on puudu. Me kehtestame end vist siiski erineval moel. Kas see on mingi rahvusele omane nüanss? Eestlase jaoks on tavaline rääkida õppealajuhatajatest ja asjameestest, soomlasele põhjustavad need sõnad suurt peavalu. Aga näiteks euroremonti Soomes vist ei tehta, valvelauda õpilaspiletit ei jäeta. Kui perre ilmub kõrgemas vanuses veel üks pesamuna, siis soomlastel tuleb iltatähti (õhtutäht). No kas pole kaunis!