Lahe kirjutab sellise mentaliteedi kohta: «Ajalugu on nende jaoks vaid lähiajalugu ja kultuur nüüdiskultuur. Kui sellist hoiakut jagavad kooliõpilased või tudengid, võib seda veel mõista. Kui seda toetavad aga hariduse eest vastutajad, on see minu meelest kahetsusväärne. Sellise hoiaku toetamisega soodustatakse ju ühiskonnas murdeealise mentaliteeti, mille võiks võtta kokku lausega: «Maailm algab minuga.» Kui murdealine häbeneb oma vanemaid, on see mõistetav. Kui seda teeb aga täiskasvanu, on see mitte lihtsalt kahetsusväärne, vaid lausa häbiväärne.»