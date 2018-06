Ansambli New Order lugu «World In Motion» peetakse üheks parimaks jalgpallilauliks.

Kohe-kohe on algamas jalgpalli MM ja nagu tellitult asus täna 28 aastat tagasi briti tabelis juhtpositsioonile ansambli New Order lugu «World In Motion». Päris paljud peavad seda üldse kõigi aegade parimaks jalgpallilooks. Lugu püsis tabeli juhtpositsioonil kaks nädalat ja oli bändile karjääri esimeseks ja seni viimaseks nr.1. Inglismaa jõudis tol korral ka MM-i poolfinaali, kus jäädi penaltidega alla Saksamaale. See oli nende parim tulemus pärast 1966. kodus võidetud karikat ja hiljem pole ka enam nii hästi läinud.

Briti jalgpalliliidu pressishefiks oli sel hetkel David Bloomfieldi nimeline mees, kes oli ühtlasi ka suur Joy Divisioni fänn (neist kasvas pärast laulja Ian Curtise enesetappu välja New Order). Kuna varasemad briti ametlikud jalgpallihümnid olid Bloomfieldi arvates olnud kehvad (v.a kõige esimene, 1970. aasta oma), pöördus ta murega Factory Recordsi bossi Tony Wilsoni poole, kes kantseldas ka New Orderit. Wilson ütles kohe, et saab loo, milles küsimus. Bloomfieldil muid erilisi nõudmisi loole polnud kui, et võiks olla hea ja et sel jalgpallihuligaanidega mingit seost poleks.