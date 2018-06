Martin Laine FOTO: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Nagu mujal maailmas on Eestiski libateabe levitamine muutunud probleemiks, millest ei saa mööda vaadata. Ainuüksi internetis ringivaatamise käigus võidakse pea iga klikivajutuse järel nahk üle kõrvade tõmmata.

Olen märganud, kuidas inimesed on hakanud end Facebookis ümbritsema meelepärase infoväljaga. Veganid jagavad üksteisele oma maailmavaadet puudutavaid uudiseid, feministid reageerivad endale huvitava teabe peale, padukonservatiivid omakorda jälgivad eeskätt neile mõeldud alternatiivmeedia väljaandeid.

Selline käitumine on inimlikult arusaadav, kuid mulle näib, et nõnda tekib lõpuks kõigil maailmast väärastunud arusaam. Kui kõik, kellega suhelda, on ühel nõul ja tarbivad täpselt samasugust informatsiooni, võõrandab see reaalsest elust.

Libauudised, mida olen sotsiaalmeedias tuvastanud, levivad just millegi suhtes tugevalt meelestatud gruppides ja on mõeldud esile kutsuma enamasti viha.

Näiteks jõudis hiljuti mitmendat korda minu ajajoonele rahvuslust propageeriva blogi postitus pealkirjaga «Eesti jaoks on ette nähtud 7,6 miljonit pagulast».

Eeltoodud väide on lausa absurdihuumor, ometi tean kindlalt mitut inimest, kes selle (vale)väite peale vihastada jõudsid. Kindel on seegi, et selline reaktsioon oli kellelegi kasulik.

Muide, valimised lähenevad. Maailmapraktika on näidanud, et libauudised on saanud valimiste käigus väga oluliseks relvaks alatute võtete arsenalis. Donald Trumpi teekonda presidendiks võib nimetada ulatuslikuks infosõjaks, kus libainfot tootsid nii pahatahtlikud häkkerid, Trumpi toetajad kui tema oponendid.

Arvestades, kui napid olid valimistulemused, võis kas või poole protsendi valijaskonna mõjutamine olla määrav. Usun, et oligi.

Ma ei kahtlegi, et riigikogu valimiste ajal ootab meid ees samalaadne, küll väiksema mastaabiga infosõda. Ajakirjanikuna olen rindejoonel.

Näiteks analüüsis Tartu Ülikooli ajakirjanduse eriala tudeng Kadri Laube oma bakalaureusetöös MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi küsitlusi ja jõudis järeldusele, et küsimustega annab edukalt vastused ette kujundada.

«Kas nõustute väitega, et rahvusriigid (nagu Eesti) on oma aja ära elanud ja minevikku kuuluv nähtus, mis tuleks lammutada?» küsis uuringufirma vastajatelt. On ilmselge, et nõnda emotsionaalselt laetud küsimusele tuleb samasugune vastus. Nii ongi küsitlustulemused juba eos uuringufirma kunstlik looming.

Tudengi lõputööst selgus seegi, et pea kõiki selle ettevõtte uuringuid on ajakirjandus kajastanud. Seega läheb meilgi vaja üha enam kriitikameelt infoväljas patrullides.

Oma lugematute heade külgede kõrval on internet ülivõimas tööriist, mis on võimeline kukutama valitsusi, lõhestama ühiskondi ja petma massiliselt inimesi.

Leian, et ajal, kui infotulv on kontrollimatu, peab igaüks meist olema enese veebiadministraator.