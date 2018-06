Russofoobia süüdistustega soovitakse ka muuta vabu ühiskondi järeleandmisaltimaks, kuna need ühiskonnad on mõnikord tundlikud rahvus- ja rassipõhise vihkamise teemade suhtes ja võivad süüdistuste rahe all kohkuda. Eestis see vast pole nii suur mure kui mõnedes Lääne-Euroopa riikides, kus liiale läinud enesetsensuur võib igati vajalikku kriitilist diskussiooni pärssida.