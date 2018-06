Tiit Riismaa esitas hiljuti Postimehes oletuse («Ostap Benderi maksuparadiis», AK 2.06), et uue tulumaksusüsteemiga on 2000-eurose palgaga inimese asemel kasulikum tööle võtta neli 500-eurose palgaga inimest või jagada selline tulu lähikondlaste vahel maksude optimeerimiseks. Selle detailse arvutuskäigu puhul on tegemist puhta spekulatsiooniga, on ebatõenäoline, et tööandjad praktikas ka nii käituksid.