Venemaa meedias nimetatakse sellist tegevust peegelvastuseks. Peegelvastuse erinevus asümmeetrilisest vastusest, millega Vene propaganda tavaliselt vaenlasi ähvardab, on see, et viimase sisu on harilikult see, et oma kodanikel keelatakse kvaliteetsete ja odavate importtoodete kasutamine, äärmuslikul juhul sõidetakse ka juustudest või tomatitest buldooseriga üle, peegelvastus peaks aga tähendama, et läänele mõõdetakse samaga vastu.

Sissesõidukeeld Eesti, Läti ja Leedu poliitikutele ning ühiskonnategelastele on propagandistlik samm. See näitab ka Eesti ja Venemaa suhete lähimaid perspektiive. Venemaaga saab pidada dialoogi keeles, millest too aru saab. Kui kehtestada piirangud inimestele, kes on räigel moel raudkangidega tapnud radiaatori külge aheldatud inimese, siis on see ka vene inimeste kaitsmine. See on vähim, mida demokraatlik maailm saab nende heaks teha, sest nende oma riik neid ju ei kaitse. Magnitski nimekiri saatis Venemaale selge sõnumi, et stalinlikel repressiivmeetmetel ei ole kohta tänapäeva maailmas. Venemaa vastus on ebaproportsionaalne ja kohati naeruväärne. Postimehe ajakirjanikule sissesõidukeelu kehtestamisega annab Kreml signaali, et vaba ja sõltumatu ajakirjandus on hukkamõistu väärt ja sellel ei ole kohta praeguaja Venemaal. Toimuv peaks avama silmad ka kõigil neil, kes unistavad sellest, et Venemaa käskivas kõneviisis nõudmistele järeleandmine aitaks kuidagi parandada kahe riigi suhteid.