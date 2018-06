Mõne tunni pärast pakkusin meid üle kuulama tulnud Talibani Suurele Pealikule, et võiksin hakata tema alluvuses sõdivatest meestest filmi tegema. Lootsin, et saan selle filmi tegemise abil elule pikendust lunastada. Vähemalt tuhat ja üks ööd lootsin seda filmi teha, lükata töö lõppu edasi nagu jutuvestja Šeherezade Lähis-Ida muinasjuttudes. Kui minu ellu jätmise tingimuseks oleks seatud islami vastuvõtmine, oleksin endale elu lunastanud islamisse astumise hinnaga.

Mulle tullakse järele. Mahalaskmisele? Ei. Mind viiakse õues asuvasse kuuri ja kamandatakse sinna pikali. Mõne aja pärast tuuakse Mohsin. Jalad ja vasak käsi ühendatakse ketiga. Kolm väikest tabalukku seovad keti lülid ümber jalgade ja käte. Jalgade vahel jääb ketile nii palju pikkust, et saame omal jalal lühikese sammuga kõndida. Vasakust jalast vasaku käeni ulatuv kett ei lase kätt vöökohast kõrgemale tõsta. Sellest piisab, et hiljem tualetis oma asjadega hakkama saada. Noor talib, see eurooplase näoga, tahab meid ka omavahel ketiga ühendada. Teine mees peatab ta.