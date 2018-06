Keisriarmee

Ajateenistus Eesti Vabariigis 1920–1940

Ajateenistus Nõukogude Liidus

Samuti tihenesid eri rahvuste konfliktid. Nõukogude armeest sai paik, kust üritati kõikide võimalustega ära saada ja täiesti õigustatult. Inimesed said aru, et meil pole NSV Liidu armee ja tegemistega mingit pistmist. Lisaks vähendas valmisoleku teenistuseks nullilähedaseks veel väljavaade, et saadetakse sõdima Afganistani, mis oli meie vaatenurgast täiesti mõttetu sõda.

Kellele ja milleks?

Seda ränka ajaloolist taaka ei vähendanud ka Eesti Vabariik, niipalju kui seda enne teist maailmasõda oli. Soomlased seevastu jäid õnneks puutumata Keisri-Venemaa 25-aastasest nekrutikohustusest. Ainult keisririigi viimastel aastatel kehtestati 6-aastane teenistuskohustus. Ajateenistuskohustus Soome vabariigis kehtestati mõned aastad pärast iseseisvumist. Soomlaste kaitsetahet on tugevdanud ka võidukas talvesõda. Soomlastel on olnud aega, et kasvada koos oma sõjaväega ja saada aru, et oma riik, rahvas ja sõjavägi on tegelikult üks ja seesama tervik.

On oluline, et inimesed mõistaksid, et pole mingit kauguses olevat kaitseväge, millel on omad soovid ja eesmärgid. On meie enda ühine ja oma kaitsevägi, mis on ellu kutsutud meie kõikide hüvanguks. Ajateenistus on meie elu loomulik osa ja eelkõige vabade meeste ja naiste privileeg, mitte kohustus. Anname siis endale aru, miks meil on endiselt teatud vastumeelsus ajateenistuse suhtes ja saame üle oma ajaloolisest taagast, et eluga edasi minna.