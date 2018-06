Mõnes mõttes on kõik poliitikud oma süvaminas sarnased, ehkki võivad esindada absoluutselt vastandlikke ideoloogialeere. Näiteks Donald Trump ja Kim Jong-un. Nemadki peavad võitlema eelkõige oma mõjujõu suurenemise nimel teiste inimeste (näiteks kogu rahva, kuid miks mitte ka terve maailma?) üle, olema kramplikult valvel, et mitte raasugi isiklikust võimust kaotsi ei läheks. Ja see liidab, määrab nad ühte ja samasse poliitiikute parteisse.