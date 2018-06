Tänapäeva konservatiivid ja liberaalid on raskustes, et leida ühisosa, kirjutab Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi teadur Martin Mölder.

Kuidas saab olla nii, et liberaal, kes kõige enam tähtsustab indiviidi õiguste kaitset, ei rõhuta rahva põhilise poliitilise õiguse – osaluse – olulisust või vajalikkust, ning konservatiiv, kelles liberaalid näevad ohtu ühiskondlikule vabadusele ja indiviidi õigustele, toob esimesena välja just rahvademokraatia ja rahva seisukohtade arvestamise olulisuse?

On harv, kui ühe laua taga istuvad ning omavahel räägivad mitte ainult kaks inimest, vaid kaks maailmavaadet või poliitilist strateegiat peaaegu et oma äärmustes. 6. aprillil toimus Eesti Teaduste Akadeemia saalis Toompeal MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi korraldatud seminar, mille teemaks oli Eesti erakonnamaastik ning selle suhe Eesti valijaskonnaga. Seminar lõppes paneeldiskussiooniga, kus osalesid Tõnis Lukas, Keit Pentus-Rosimannus, Varro Vooglaid ja Ahto Lobjakas. Teemaks oli see, millist erakonda oleks Eestis veel vaja.