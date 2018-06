Euroopale tuleks öelda, et ta ei pea end häbenema. Siin pole koht eurooplase defineerimiseks, me kõik teame, kui suured olid ja on erinevused põhja ja lõuna, vanade maade ja endiste idabloki riikide vahel ja nii edasi. Samuti võtan sulgude ette, et suur osa Euroopa kultuurist on saanud alguse Vahemere umber paikneva kolme maailmajao rahvaste sulatustiiglist ning edaspidi on teised kultuurid Euroopat viljastanud. Keskendume sellele, mill(is)eks Euroopa on kujunenud ja kuidas maailmas funktsioneerib.