Daimleri investeeringuga on Taxifyle antud stardipauk. Tee on ees üsna tühi, tegijad on head, tehnoloogia on neil olemas ning suurem osa turust hetkel täiesti hõivamata.

Selline idufirmade väärtuse kujunemise loogika on väga lihtne: iga kord, kui mõni suurem investeerimisring toimub, saavad investorid endale selle eest teatud suuruses osaluse. Ja siis arvutataksegi nii, et kui näiteks keegi pani firmasse 100 miljonit dollarit ja sai selle eest 10 protsendi suuruse osaluse, siis järelikult 100 protsenti on väärt miljard dollarit. Kas keegi miljardi eest ka praegusel hetkel sellise firma 100 protsenti endale ostaks, on omaette küsimus, aga polegi idufirma selles arengufaasis väga tähtis. Miks ei ole? Sest idufirmad on natuke veidrad firmad.