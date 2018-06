Peeter, Mark ja Virgo on täitsa normaalsed tüübid. Tõelised musketärid. Ja kõik tänased noored on samuti.

Sõpru oli Peetril vähe, aga jumal tänatud, ka need olid täiesti mõistlikud sellid. Üks, ütleme Virgo, oli kõik oma kassetid Pet Shop Boysi loomingut täis salvestanud ja silitas enne uinumist aknast sisse piiluva kuu kahvatus valguses Neil Tennanti postrit. Ta ei teadnud siis veel, et vanema venna muusikakogu kroonivad Marillion ja Jethro Tull on veel ägedamad pundid. Või seda, et ta on gei.