E-sigareti aur FOTO: Scanpix

Sigaretivaba Eesti – on see üldse võimalik? küsib riigikogu liige Madis Milling (Reformierakond).

Tänasel tubakavabal päeval on põhjust meelde tuletada suitsetamise kahjulikkust. Maailmas on üle ühe miljardi suitsetaja ning suitsetamisel on jätkuvalt suur negatiivne mõju rahvatervisele, see vähendab tervelt elatud aastaid ning põhjustab enneaegset surma.

Seda, et suitsetamine on kahjulik teavad kõik, kuid miks siis inimesed ikka veel suitsetavad ja sellest ei loobu? Põhjuseks on see, et suitsetamisest loobumine on keeruline ja suitsetamisest loobumise nõuandlad ei ole suitsetajate seas populaarsed, hirmutamine ei anna piisavalt häid tulemusi. Kahjuks olen viimaste aastate jooksul näinud mitmetes riikides, sealhulgas Eestis, kuidas võideldakse ka uute suitsetamise kahjusid vähendavate toodete vastu.

Mina tean omast kogemusest, kui raske on suitsetamisest loobuda. Minul õnnestus sellest kahjulikust harjumusest lahti saada e-sigareti abil.

Kindlasti ei saa öelda, et e-sigaret oleks ohutu, kuid see on Inglismaa Kuningliku Arstide Kolleegiumi hinnangul vähemalt 95 protsenti ohutum kui tavaline sigaret. Mõned riigid lausa soovitavad suitsetajatele ühe lahendusena tavaliste sigarettide asemel võtta kasutusele e-sigaretid.

Samuti toetatakse vähemkahjustavamate toodete kasutamist maksupoliitikaga. Riikides, kus toetatakse vähem kahjulikke alternatiive on suitsetajate arv vähenenud kõige kiiremini. Eestis ei ole selliseid samme astutud ning juba aastaid olen selle põhjenduseks kuulnud üht ja sama vastust – meil ei ole andmeid.

Ja nii ongi, et maksupoliitika tulemusena on täna Eestis tavasigareti suitsetamine odavam kui e-sigareti tarbimine. Mitte kuidagi ei näe siin valitsuse «ennastsalgavat» võitlust rahva tervise eest. Vastupidi. Vägisi jääb mulje, et tegutsetakse sigaretitootjate huvides. Kindlasti on siin veel arenguruumi – aktsiisiga saab maksustada ka nikotiiniga närimiskummi ja plaastrid. Ning loomulikult ka alkoholivaba õlle – tegemist on ju alkoholi sisaldava õllega sarnase tootega…

Suitsetajatele tuleb anda tasakaalustatud ja tõest infot kõikide võimaluste kohta suitsetamisest loobumiseks, kaasa arvatud vähemkahjulike toodete kohta. Seni kuni terviseorganisatsioonid väidavad, et neil ei ole infot, haigestuvad ja surevad üle maailma kümned miljonid inimesed suitsetamise tagajärjel. Kahjude vähendamise võimalustele tähelepanu mittepööramine ja nende kasutamata jätmine on suitsetajate suhtes kuritegelik. Seda eriti meie väikeses Eestis.

Tubakavaba päev peaks kõigile meenutama, et me ei võitle suitsetajate, vaid suitsetamise vastu. See on päev, mil kõik peaksid uurima, miks suitsetajad ei suuda suitsetamisest loobuda ja kuidas neid aidata saaks.