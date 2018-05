Eesti peab lähikümnenditel läbi ajama väiksema arvu töötajatega. Seepärast on eriti oluline, et oskaksime iga inimese potentsiaali ühiskonnas parimal viisil kasutada. Et kedagi ei jäetaks maha.

Me teame, et Eesti on üks Euroopa Liidu suurima sissetulekute ebavõrdsusega riike. Teame ka, et kõrge ebavõrdsus pärsib majandusarengut. Võrdsemate võimalustega riigid suudavad oma majanduskasvu ehitada laiemale ühiskondlikule kapitalile, kasutades paremini ära kõigi inimeste potentsiaali.

Ebavõrdsuse konkreetne väljendus on vaesus ning see on samavõrd majandus- kui ka sotsiaalprobleem. Vaesus on arutu inimvara raiskamine, mida meiesugune väikeriik endale lubada ei saa. Vaesuse all kannatavad inimesed on keskmiselt kehvema tervise ja haridusega, nende tööhõive on ebastabiilne. Vaesus põhjustab vägivalda ja kuritegevust, usaldamatust kaaskodanike ja riigi vastu. Ja mis kõige hullem, vaesus taastoodab iseend – vaesus kasvanud lapsed on suurema tõenäosusega tulevikus vaesuses täiskasvanud, kelle peredes kasvavad vaesuses lapsed.