Vist küll ainult laisk pole rääkinud sellest, kuidas kaasaegne rahvusvaheliste suhete ja julgeoleku keskkond on muutunud. Ja nii juba aastat kolmkümmend jutti, kui me tuletame ainult lähiminevikku meelde. Et peale Külma Sõja lõppu on maailm justkui teiseks saanud.