Autoettevõtete liit on teinud ettepaneku leevendada bussijuhtide keelenõudeid, kuna nõutud keeleoskusega inimesi pole bussijuhitööle piisavalt leida. Liidu eestkõneleja sõnul on 70 protsendil bussijuhtidest vanust üle 50 aasta.

Olen seisukohal, et keelenõuete leevendamine ühe taseme võrra, B1-lt A2-le, ei lahenda tööturul kerkinud probleeme. Vaja oleks mõelda pigem sellele, mis motiveeriks nooremaid ning parema eesti keele oskusega inimesi valima just bussijuhi elukutset. Inspektsiooni järelevalvepraktika näitab, et nooremate mitte-eestlaste riigikeeleoskus on vanemate omast parem, küsimus on pigem selles, miks ei taheta töötada bussijuhina. Või oleks õigem küsida – miks ei taheta seda teha Eestis?