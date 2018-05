Eelmisel nädalal avaldasid Õhtuleht ja Postimees siseministeeriumi kinnitusi, et siseminister Andres Anvelt on oma vanaema ja isa kodakondsuse järjepidevuse kaudu sünnijärgne Eesti kodanik. Ajaloolane Jaak Valge kahtlustas vastupidist. Ministri kolleeg Jürgen Ligi aga väljendas sotsiaalmeedias kartust, et selles arutelus «naeruvääristatakse ära kodakondsuse instituut» ja märkis: «Oponentide väiklase võitluse kõrval on siiski olemas ka seadus ja seaduskuulekus.»