Säästlikem autosõit on üldse mitte sõita – sellest põhimõttest lähtub parimates autokoolides kütust säästvate sõiduvõtete õpe. Õieti on see teisiti arvestama ja mõtlema õppimine. Samast loogikast tuleneb ka parim viis vähendada jäätmete keskkonnamõju: ennekõike tuleb ära hoida jäätmete teke.

Ilmselt oleme küll keskkonnamõjust teadlikumad, aga asi on sellele vaatamata läinud hullemaks – plastijäätmeid tekib aina rohkem. Sealhulgas kasvab ühekordsete pakendite tarbimine ja seda väga lihtsal põhjusel: need on kerged, odavad ja praktilised. Tootjate survestamine on peaaegu ainuvõimalik tee, sest tihti polegi praegusaja linnastunud tarbijal poes käies erilist valikuvõimalust. Lootust annab see, et probleemi on tõsiselt võtma hakatud ka suurfirmades. Aastas kuus miljardit kohvitopsi kasutav kohvikukett Starbucks lubas tänavu, et maksab 10 miljoni dollarit stipendiumi tõeliselt taaskasutatavast materjalist topsi leiutajale.