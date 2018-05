Populistlik Viie Tähe Liikumine on lubanud Itaalia vabastada korrumpeerunud poliitikute klassist. Võluvits on nende arvates uued poliitikud.

Lähenemine, et inimene tänavalt on alati ausam kui elukutseline poliitik, on aidanud parteis paljudel kiiret karjääri teha. Nii ka tulevasel peaministril, juristil Giuseppe Contel.