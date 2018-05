Aastasadadega ei ole jõukuse kasvatamiseks välja mõeldud paremat viisi kui säästude investeerimine. Positiivne eeskuju on lähedalt võtta. Rootsi majanduse oluline mootor on olnud kapitaliturg, mis on aidanud üleval pidada sotsiaalseid toetusi, mitte vastupidi. Rootsit peetakse Euroopa parima investorkultuuriga riigiks, kus 90 protsendil elanikest on mingit liiki investeering. Viimase 50 aasta jooksul on Rootsi börs kogu ülejäänud maailma börsidega võrreldes parimat tootlust pakkunud. Tõsi, põhjamaades on investeerimiskultuuri arendatud mitme põlvkonna jooksul, meie oleme seda teha saanud 25 aastat.