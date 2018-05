Õpetajate Lehes 25. mail:

Õpetajate Leht 25.05 FOTO: Õpetajate Leht

Kool otsib direktorit

Hiljuti üllatas avalikkust teade, et kauaaegne Tallinna prantsuse lütseumi direktor Lauri Leesi läheb pensionile ja koolile otsitakse uut juhti. Juhigeeniga inimestel on soodus aeg end proovile panna – direktoreid vajatakse paarikümnes koolis üle Eesti.

Sotsiaalsete oskuste õpetamine aitab ennetada koolikiusamist

Koolikiusamine on valus teema kõikjal maailmas, mistõttu otsitakse jätkuvalt selle tekkimise põhjusi ning ennetamise viise. Tallinna ülikooli emeriitprofessor Leida Talts leiab, et «Kiusamisest vabaks!» programmi toel on võimalik arendada lastes olulisi kõlbelisi väärtusi, aga seda üksnes siis, kui õpetaja rakendab metoodikat järjepidevalt. Uuringud on Taltsi sõnul näidanud, et kiusamiskäitumise ennetamine on seda tõhusam, mida enam on kiusamisvaba keskkonna loomisse kaasatud haridusasutus tervikuna.

Vahet pole, kas online või offline – tegude eest pead vastutama ikka

Elu internetis sarnaneb tavaeluga, õigemini moodustavad need tänapäeval terviku. Internetti on kolinud ka kiusamine ja vägivald, aga pahatihti unustatakse, et netis tehtu ja öeldu eest tuleb ka vastutada. Psühholoog ja pereterapeut Kätlin Konstabel paneb veebikiusamise all kannatanutele südamele, et kõik solvavad sõnumid, postitused, videod jms tuleb salvestada ja kopeerida – et neid saaks vajadusel kasutada tõenditena.

Stockholmi eesti lasteaed on hoidnud eesti keelt pool sajandit

«Me ei ole õppekavast nii sõltuvad ja saame rohkem oma peaga mõelda,» toob peamise erinevusena Eestis asuvatest lasteaedadest välja Stockholmi eesti lasteaia juhataja Epp Männik. Rootsi ainsas eestikeelses lasteaias käib elu peamiselt eesti keeles, kuid järgitakse Rootsi õppekava. Eesti ja rootsi kultuur ja kombed on lasteaias kenasti põimunud.

Ratsutamisteraapia aitab eri probleemidega lapsi

Ratsutamisteraapiat kasutatakse Eestis aasta-aastalt rohkem, kuid siiski vähem, kui võiks, leiab ratsutamis- ja füsioterapeut Tuuli Bürkland. Et tegu on kalli teraapiaga – ühe seansi hind on keskmiselt 30 eurot –, seisab ratsutamisterapeutide liit selle eest, et riik ratsutamisteraapiat toetaks ja lisaks selle rehabilitatsiooniteenuste nimekirja.

Kutsekoolist senisest ettevõtlikumana tööturule

Kas me õpetame noori kutsehariduses vaid kohusetundlikeks palgatöötajateks või soovime neile anda valmisoleku olla ettevõtlik töötaja, aga miks mitte ka tööandja iseendale või teistele? Kuidas õpetada ettevõtlikkust ja ettevõtlust? Võimalusi on mitmeid, iga kutsekool ja õpetaja saab valida ettevõtlusõppe meetodite ja vormide vahel.

Kirjutamine on hingamisest ja söömisest vaid sammuke edasi

TarSlämm on Tartus toimuv luuleprõmmu ehk poetry slam’i õhtute sari, kus esinejad kannavad kolme minuti jooksul ette oma originaalloomingut, mida publik ja žürii punkte andes tunnustab. Iga kord külastab TarSlämmi luuleõhtut ka mõni inspireeriv välis- või kodumaine esineja. Tänavu oli Eesti publikul võimalik osa saada briti luuletaja Joelle Taylori säravast loomingust ja osaleda tema meistriklassis. Joelle on töötanud pikka aega noortega ning olnud paljudele tugiisik või mentor.

Viisakat suhtlemist tuleb õppida

Teoorias lapsed justkui teavad netiturvalisusega seotud aspekte, kuid praktikas käituvad nii mõneski olukorras ettevaatamatult. Kõigest veerand õpilastest arvab, et internetis peaksid kehtima samasugused viisakusreeglid nagu päriselus, kolmandik peab netis toimetamist anonüümseks ja ülejäänud ei oska selles küsimuses seisukohta võtta.

Õpetaja-õpilase suhtlus Facebookis – kas ja kuidas korraldada?