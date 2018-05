Andrus Karnau FOTO: Pm

Kuhu kaob 280 000 eurot, on vähemalt teada. 28 ettevõtjat lubasid Riigireformi Sihtasutuse kapitaliks maksta igaüks 10 000 eurot. Sihtasutus alustas lendstardiga nagu ka liikumine Eesti 200, millel viimase küsitluse järgi on juba riigikogu valimiskünnist ületav toetus. Riigireformi Sihtasutuse populaarsusreiting pole küll teada, aga meedias ilmunud kiitvate ja kaasaümisevate reaktsioonide järgi otsustades on tegu kauaoodatud algatusega.

Kes julgekski kahelda selles, et riigivalitsemise kulusid tuleb kärpida? Mitte keegi. Või, noh, mõned siiski. Sotside liider Jevgeni Ossinovski kirjutas, et Eesti riigikorralduse viimsepäeva sõnum ei vasta tõele. Reformierakonna peasekretär Kert Valdaru vastas sellele Twitteris, et Riigireformi Sihtasutuse asutajad on suurimad panustajad Eesti majandusse, võttes sellega ilusti kokku erakondade alandlikkuse potentsiaalsete rahastajate ees.