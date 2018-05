Päeval ja öösel täidavad meie kodumaa merepiiride valvel oma raskeid, kuid austavaid teenistuskohuseid mereväelased-piirivalvurid. Nende igapäevane elu on mitmekesine ja sisukas, selles ilmutatakse valvsust, mehisust ja leidlikkust.

Koidikul sõitis laev merele, NSV Liidu riigipiiri kaitsele. Möödunud poist, asus ta ettenähtud kursile. Kellahelin kutsus mereväelased lahingupostidele. Hakkasid pöörlema radariantennid ning liikuma suurtükkide ja reaktiivpommiheitjate torud. Algas lahinguõppus. Sel päeval otsisid merepiirivalvurid «vaenlase» allveelaeva ja lõid tagasi «vaenlase» lennukite rünnakuid. Kogu isikkoosseis tegutses täpselt ja kiirelt. On ju see üks paremaid piirivalvelaevu, mille meeskond koosneb kommunistlikest noortest. Enamik neist on lahingulise ja poliitilise ettevalmistuse eesrindlased ning järguspetsialistid.