«Meid huvitas lambakasvatus, mis on sel maal kõrgel järjel. Tegelikult rajaneb sellel kogu Islandi põllumajandus, ta on Islandi maaelanike heaolu alus. Islandi lambatõug annab head liha, villa ja nahka. Lambad on vähenõudlikud, neid võib kasvatada tingimustes, mis ei sobi teistele loomadele. Islandi lambakasvatus on tehnoloogia poolest lihtne, kalleid ehitisi ei kasutata üldse. Lühidalt öeldes tõi delegatsioon kaasa rohket materjali. Islandis nähtu on huvitav selle loomakasvatusharu meie vabariigis arendamise seisukohalt ja omandatud kogemused leiavad meil kindlasti rakendamist.»