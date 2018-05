Kadi-Ell Tähiste: kuidas on Eestis praegu lood isikuandmekaitse eranditega?

Kuid ka praegu on selle õiguse kasutamine lubatud niikaua, kuni see ei too kaasa põhjendamatult intensiivset ehk ülemäärast sekkumist teise isiku eraellu või tema mõne muu isikuõiguse rikkumist.

Nõue on kadunud

Samasugune lugu on ka aja­kirjandus­vabadusega, mida puudutav säte ütleb, et isikuandmeid võib ajakirjanduslikul eesmärgil töödelda, kui selleks on olemas avalik huvi, töötlemine on kooskõlas ajakirjanduseetika põhimõtetega ja kui isikuandmete avalikustamine ei kahjusta ülemäära andmesubjekti õigusi.

Nii on see põhimõtteliselt olnud ka seni – kel huvi, võtke lahti kehtiv isikuandmete kaitse seadus ning otsige üles paragrahv 11 lõige kaks.

Tõsi, võrreldes praeguse regulatsiooniga on tuvastatav väike, aga küllaltki põhimõtteline sõnastuslik erinevus, millega justkui antakse ajakirjandusele senisest veidi vabamad käed.

Nimelt on uue seaduse eelnõu sõnastusest kadunud nõue, et avalik huvi peaks olema ülekaalukas ehk et erandi rakendamiseks piisab edaspidi üksnes avaliku huvi olemasolu kui fakti esinemisest.

Tegemist on eelnõu ministeeriumidevahelisel kooskõlastusringil tehtud muudatusega, kuid huvitaval kombel ei ole seaduse seletuskiri sellele muudatusele järele jõudnud, kuivõrd selles väidetakse endiselt, et säilib senine regulatsioon, sealhulgas ülekaaluka avaliku huvi nõue.3

Lähtuda tuleb muidugi seaduse tekstist ja seletuskiri on üksnes abimaterjal selle paremaks mõistmiseks, aga kui ülekaaluka huvi nõue jääb seadusest välja ka pärast riigikogu menetlust, tuleks ajakohastada ka uue seadusega kaasaskäiv seletuskiri, eriti ette nähes võimalikke selleteemalisi vaidlusi.

Olukord võib muutuda

Selline üksikute sõnade kallal närimine võib tunduda küll ainult juristidele huvi pakkuv ajaviide, kuid tegelikult võib seaduse ühel sõnal olla väga põhimõtteline tähendus.

Näiteks on nõue hoiduda isikuandmete avaldamisega seonduvalt kellegi õiguste ülemäärasest kahjustamisest (ja rõhk on sõnal «ülemäärane») just see, mis säilitab senisega sarnase tasakaalu eraelu puutumatuse ning ajakirjandusliku, loomingulise või akadeemilise väljendusvabaduse vahel.

Kui seadusest näiteks eemaldada sõna «ülemäära», võib olukord märkimisväärselt muutuda, rääkimata sellest, et erandid ise muutuvad sisult mõttetuks.

Põhimõtteliselt võib kellegi õiguse kahjustamine kui fakt olla tuvastatav juba siis, kui keegi üksnes kujutab ilma loata teist inimest loomingus või kajastab temaga seonduvat ajakirjanduses, seda olenemata kontekstist või sellest, kellega seonduvat parasjagu käsitletakse.

Õiguse rikkumine sõltub asjaoludest

Küsimus, missugusest hetkest saame rääkida teise isiku õiguse üle­määrasest kahjustamisest ehk et millal kasvab õiguse riive üle selle rikkumiseks, sõltub suuresti konkreetse juhtumi asjaoludest.

Näiteks sellest, kas räägime andmesubjekti koha peal avaliku elu tegelasest või tavainimesest; kui avaliku elu tegelasest, siis kas poliitikust või mõne muu eluala esindajast; milline on avaldatud informatsiooni iseloom või isiku kujutamisviis ja nõnda edasi.