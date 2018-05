Peterburist saadetud lugejakiri: palun andke mulle tasuta korter – tahan naasta kodumaale

«Tere! Tahaksin väga koju naasta. Kohtla-Järve on mu kodulinn. Ma sündisin ja kasvasin seal viienda eluaastani, aga pärast 1992. aastat viidi mind Peterburi.

Mul on suur kodumaaigatsus. Võib-olla tundub see mõnele tobe, aga on väga nukker näha uudiseid; et Kohtla-Järvel on võimatu elada ja tööd ka pole, et kohalikud ei taha tasuta õppida keelt.

Peterburis puudub mul isiklik eluase, olen pidanud seda üürima. Teenin Eesti miinimumpalgast vähem ja terve oma sissetuleku pean sisuliselt andma üüri jaoks. Elan 10 000 rubla (umbes 140 eurot – toim) eest kuus, aga püüan ise õppida eesti keelt ja panen raha kõrvale eratundideks, et saaksin harjutada vahetevahel eesti keelt.

Sooviksin soetada tasuta või sümboolse hinna eest korteri Kohtla-Järvel. Teeksin korteris ise remondi, loomulikult hakkaksin ise kommunaalarveid maksma. Siiski arvan, et pöörduda Kohtla-Järve linnavalitsuse poole pole vast mõtet.

Tahan öelda peamist: on väga meeldiv elada armastustundega Eesti vastu. Ükskõik kui palju ma ka ei ole proovinud sellest lahti saada, on see võimatu. Pikalt on mind miski tõmmanud Eesti poole. Ja ükspäev ma ka naasen.

See saab olema väga raske, ka psühholoogiliselt. Raske on kohaneda väikeses linnas pärast elu suures, keeruline on sulanduda eesti kultuuri, aga see kõik on minu oma. Just see on miski, mis annab mulle jõudu. Eestlane saab kõigega hakkama, nagu rääkis president Kersti Kaljulaid, saab jagu isegi riigi tahtest. Olen sügavalt haaratud nendest sõnadest, ja ma tean, et mul õnnestub varem või hiljem naasta koju.

Armastage oma kodumaad, ei ole maailmas midagi hullemat kui selle kaotus. Oleksin õnnelik igasuguse abi eest.»