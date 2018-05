Keit Pentus-Rosimannus: tõstke käsi, kes arvavad, et üleilmsed kliimamuutused tähendavad Eesti jaoks eelkõige soojemat ilma

Eestist võiks vabalt saada uudsete tehnoloogialahenduste ja teadliku, järjepideva poliitika abil kõige puhtam, vähem saastavam Euroopa Liidu riik. Nii, nagu meist kunagi sai kõige digitaliseeritum ELi riik. Me oleme hoolimata oma jõudsalt töötavatest põlevkivikateldest suutnud Eestis õhku paisatavat CO2 1990ndatega võrreldes vähendada ümmarguselt 50 protsendi võrra. Jah, suur osa sellest vähenemisest on tulnud kogu nõukogudeaegse majandusstruktuuri kokkupakkimisest, aga mitte ainult. Eestis ollakse hoolimata vahepealsest jõulisest lobby'st oma tööstusettevõtete vastu järjest nõudlikum ja oodatakse neilt järjest puhtamat tootmist.

Oleme teinud jupikaupa investeeringuid, muutmaks NSVL-aegse ehituskvaliteediga hooned soojapidavamaks ja seega oluliselt vähem energiat kulutavaks. Taastuvatest allikatest toodetud energia osakaal Eesti kogu energiaportfellis on kasvanud kiiremini kui üheski teises Euroopa Liidu riigis. Nii 194 riiki koondava ÜRO kui ka Euroopa Liidu tasandil on meie saastamise vähendamine ja ressursisäästu pingutused juba täna positiivset tähelepanu äratanud. Seda targalt edasi arendades võiks me IT-riigi kuvand saada eduka kaksikvenna.

Põlevkivi töötlemise tehas Kiviõlis. FOTO: LIIS TREIMANN/PM/EMF

Fossiilmajandus versus tark rohemajandus

Paljud tänase majandusmudeli aluseks olevad ressursid on napid ja taastumatud. Maailma rahvastik samal ajal aina kasvab. Nõudmised kasvavad. Elatustase kasvab. Tarbijaid tuleb järjest juurde. Loodusvara on aga ikka sama palju, kui seda oli tuhat aastat tagasi. See on täiendav põhjus, miks loodusvara säästvale ja kokkuhoidlikult kasutavale tehnoloogiale ja majandusmudelile pole tegelikult kuskil alternatiivi. Kiiremad võidavad.

Fossiilmajandusega targa rohemajanduse vastu minek on kulukuselt ja ebamõistlikkuselt sama hea, kui auruveduriga minna hõljukrongi vastu. Lühiajaliselt võib ju tunduda kuidagi nostalgiliselt armas sedasi omasoodu popsutada, aga üsna kiiresti saab selgeks, et teised liiguvad kiiresti ja oluliselt kvaliteetsemates tingimustes eest ära.

Soome Innovatsioonifond Sitra tegi koostöös Rootsi Keskkonnainstituudiga hiljuti põhjaliku analüüsi ja avalikustas Eestile antud soovitused, kuidas saaksime oma kliimapoliitikat tulemuslikumaks muuta. Need soovitused kattuvad olulisel määral mõtetega, mis olid meil keskkonnaministeeriumiga 2014. aasta suvel laual kliimapoliitika põhialuseid välja töötama hakates – alates tööstuste energiatõhusamaks muutmisest, lõpetades näiteks kogu maanteedel liikuva ühistranspordi järk-järgult biogaasile üleviimisega.

Sitra värskeid soovitusi tasub aga väga tähelepanelikult lugeda just ambitsioonikuse nurga alt. Kui tahame süsinikuheite viia miinimumini, on selle eelduseks aastakümneid ette läbi mõeldud realistlik plaan põlevkivienergeetikast väljumiseks selliselt, et tagatud oleks energiajulgeolek ja praeguses põlevkivipiirkonnas kohalike töökohtade säilimine. Ennetavalt öeldult – Eesti metsadel on elurikkuse hoidmisele lisaks väga oluline tasakaalustav roll ka kliimapoliitikas, millega tarka ja terviklikku lahendust läbi mõeldes igal juhul arvestada tuleb, nii et metsade ära kütmine ei ole variant, mida kaaluda.