Looja on loonud meid loojateks. Seda lauset olen korduvalt kuulnud Tõnis Mägi suust. Tal on õigus. Õigus loojana sellist lauset ütelda, ja lauseski on suur tõde. Me kõik oleme loodud loojateks, aga me kõik ei loo seda, mida võiksime, suudaksime, milleks on meile antud talent, võimalused.