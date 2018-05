Andrei Kuzitškin: paljud selgeltnägijad ei saagi ilma füüsilise kontaktita. Või ootasite midagi muud?

Siis saabusid juba uued ajad – ning ühes nendega telesaade «Битва экстрасенсов», mille analoogid jooksevad kaheteistkümne riigi televisioonis, sealhulgas Eestis pealkirja all «Selgeltnägijate tuleproov». Siililegi selge, et kogu see paranormaalsete omadustega inimeste näitamine on puhas lavastus, täiesti avalik näitemäng.