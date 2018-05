Mats Kuuskemaa: tipp-poliitikult kodakondsuse võtmine oleks kingitus idanaabri propagandistidele

On mõistetav, et Yana Toom ärritab. Mõnedki reformierakondlased on aegade jooksul täheldanud, et paljud Toomi väljaütlemised on olnud ääretult ühekülgsed. Ärritades paljusid meie seast, on ta järjekindlalt vastandanud eesti ja Eesti vene kogukondi, mis omakorda ei ole aidanud kaasa Eesti vene kogukonna paremaks kaasamiseks vajalike arutelude tekkimisele.

Ei ole üllatav, et tõstatub küsimus, miks puudub Eesti riigil võimalus eriliste teenete eest antud kodakondsust erilise laimamise eest hiljem ära võtta. Ärritununa on aga keeruline teha kaalutletud otsuseid, ilma et asetaksime eelmainitud isiku tegevuse ja sellele reageerimine õigesse konteksti. Tasuks meenutada, millised on meie idanaabri propagandistlikud eesmärgid Eesti sisepoliitikas. Just nendele eesmärkidele kaasa aitamise eest on Toomi paljude aastate jooksul süüdistatud.

Kuvand väikesest väiklasest natsiriigist

Kas sina, lugeja, oled kunagi langenud Vene propaganda ohvriks? Pean tunnistama, et mina olen. Lugesin mõni aasta tagasi The Observeri artiklit rassistlikest rünnakutest Eestis teenivate USA sõjaväelaste vastu. See šokeeris ning jagasin seda oma sõpradega. Tänu ühe sõbra tähelepanekule avastasin, et tegu ei olnud mitte Briti ajalehe The Observeri, vaid idanaabri meediakontsernile kuuluva observer.com-i levitatud võltsuudisega.

Eelmainitud seik võtab hästi kokku idanaabri propagandistlikud eesmärgid Eestis: KAPO aastaraamatus 2017 toodi välja, et Venemaa telekanalites süüdistati Eestit endise agarusega natsismis ja võõravihas, eesmärgiga kujutada või tekitada Eesti eri kogukondade vahel vaenu. Laiemas pildis on eesmärk nõrgestada Euroopa Liitu, NATOt ja kogu lääne ühtsust laiemalt elik võimet ühtse häälega rääkida ja otsustavalt tegutseda. Just seetõttu on soojad suhted sisse seatud näiteks paremäärmusliku ja ühtlasi venemeelse Prantsusmaa Front National erakonnaga, mis vastandub ELi ühtsusele ning mille juht on õigustanud Venemaa poolt Krimmi okupeerimist.

Toomi väljaütlemised sobituvad paratamatult idanaabri propagandanarratiivi

Kui eesmärk on näidata Eestit kui väiklast riiki, mis venelasi taga kiusab, on vaja kujutada kahte äärmust: tagakiusatut (eestivenelased) ning tagakiusajaid (eestlaste enamus/Eesti riik). Tagakiusatu rolli on kõige paremini aidanud välja kanda Yana Toom.

Toomi tegevus on ühest küljest küll äärmiselt eestlaslik – me kõik armastame öelda, et kõik on halvasti, ilma et vaevuksime alati välja pakkuma sisukaid lahendusi olukorra parandamiseks. Paraku sobituvad Toomi sõnumid (venelasi diskrimineeritakse keele ja kodakondsuse alusel, venelased teenivad vähem jne) perfektselt meie idanaabri propagandanarratiivi. Tema väljaütlemisi kokku võttes saavad eestivenelastest tagakiusatud ja Eesti riigist saab tagakiusaja. Propastopi hinnangul on tema tegevus Euroopa Parlamendis aidanud meedias näidata, et ka Euroopa Liit laiemalt jagab seisukohta, et Eesti kiusab oma vene kogukonda.