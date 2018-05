Iisraeli suursaadik: Iisrael on sunnitud end kaitsma

Kui inimesed on rahulolematud, olgu poliitilise, majandusliku või ühiskondliku olukorraga, siis on loomulik, et nad avaldavad juhtide vastu protesti. Ent Gazas, mida 2007. aastast juhib halastamatu käega terroriorganisatsioon Hamas, ei ole valitsejate vastu protestida võimalik. Äsjased vägivaldsed rahutused Gaza tsooni ja Iisraeli piiril ei olnud spontaanse protesti väljendus, vaid ohtlik provokatsioon, mille on korraldanud olukorra teravdamiseks Hamas ise. Hamasi juhtide sõnul olidki viimaste kokkupõrgete ohvritest 62 Hamasi liikmed.

Katsed murda Iisraeli ja Gaza tsooni piiritarast läbi on kestnud märtsi lõpust alates. Konfrontatsioonikampaania taotleb vägivaldset «naasmist» kõikjale Iisraeli – teisisõnu, mitte Iisraeli kõrvale, vaid selle asemele. Organisatsiooni selgelt deklareeritud siht on Iisraeli riigi täielik hävitamine.

Hamasil on ammune komme kasutada tsiviilisikuid inimkilbina. Praeguses vägivaldses kampaanias on Hamas lükanud rindejoonele isegi naised ja lapsed, kelle seas tegutsevad aktiivsed terroristid. Hamas on jaganud osalistele juhiseid relvastada ennast püstolite, nugade ja muude taparelvadega.

Iisrael on teinud kõik võimaliku, et hoida vägivaldseid meeleavaldusi vaos, ning samal ajal nii kuis võimalik vältida ükspuha kelle hukkumist, paludes riikidel ja rahvusvahelistel organisatsioonidel avaldada Hamasile mõju ning võttes tarvitusele mitmesuguseid aktsepteeritud mittetapvaid meetodeid rahvamassi laialiajamiseks.

Iisraeli kaitseväel lasub kohustus kaitsta Iisraeli kodanikke vaenulike masside sissetungi eest. Kui lubada tuhandetel vägivallale ja hävitustööle kalduvatel inimestel piiritarast läbi pääseda, jõuaksid nad mõne minutiga piirilähedastesse Iisraeli küladesse ja linnadesse ning inimesi hukkuks palju rohkem kui praegu. Ükski maailma suveräänne riik ei tõmbuks tagasi ega keelduks kaitsmast oma kodanikke niisuguse ohu eest.

Humanitaartranspordil on lubatud piiripunktide kaudu Iisraelist Gaza tsooni liikuda. Kuna Hamas smugeldab lakkamata Gazasse relvi, uuritakse masinad piiripunkti läbimise ajal läbi tagamaks, et neis ei leidu relvi ega materjale, mida saaks sõjapidamises tarvitada.

Hamas on korduvalt kahjustanud tarnetaristut ning suunab pidevalt suure osa varudest, mis on mõeldud gazalaste heaolu suurendamiseks, hoopis oma terroritaristu edendamisele. Palestiinlased on kahe nädala jooksul kolm korda hävitanud Kerem Shalomi piiripunkti rajatised ja need põlema süüdanud, mis on peatanud ravimite, kütuse ja muude eluliselt tähtsate kaupade toimetamise Iisraelist Gazassse.