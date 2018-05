Ajakava on tihe ja konkreetne, kulminatsiooniks 26. november, tuline valimisvõitluse aeg, mil ettepanekud avalikuks saavad ja riigikogule üle antakse. Raidla, iseseisvuse taastanud Eesti esimese justiitsministri ja Põhiseaduse Assamblee eksperdikomisjoni juhi leiame küll sihtasutuse nõukogu liikme näiliselt tagasihoidlikult kohalt, ent just tema on ettevõtmise üks (kui mitte peamine) ninamees.