Just sellises seisus on aasta aega olnud Aavo Kärmas (42), kes asus mullu juhtima Eesti Energia taastuvenergia ettevõtet, millel küll vara on, kuid börsile sellega ei ratsuta. Just börsile on valitsus otsustanud ASi Enefit Green 49-protsendilise osaluse viia.