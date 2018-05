Postimees 1996. aastal: talumehed huvituvad moonikasvatamisest

«Meie juures on käinud palju talumehi, kes on soovinud mooniseemet saada,» ütles AS Morgani agronoom-asjaajaja Mari Mändmets. «Me ei ole neile seemet andnud, kuna me ei tegele enam mooniga,» lisas ta. Mändmetsa sõnul on neilt aasta jooksul käinud mooniseemet nõutamas kümmekond talunikku.