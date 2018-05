Edasi 1974. aastal: Vaksali ja Vanemuise tänava nurgal

Tegelikult oli asi järgmine. Vaksali tänavas sõitis katseremonditehase «Moskvitš», selle taga mööblikombinaadi auto. Esimene pööras Vanemuise tänavale. Et aga tänavat ületas inimene, peatas juht auto. Tagumise sõiduki juhile oli see ootamatu ja nii juhtuski kokkupõrge. Külmavereliselt tegutsesid kaasasõitnud naised, nad toppisid paagi torusse kaitse ja tuli lakkas. Õnnelikult lõppes lugu veel ka seetõttu, et paak oli bensiini täis. Vastasel korral võinuks tõesti plahvatus tekkida.