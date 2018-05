Edward Lucas: ärge süüdistage populismis valijaid

Kesk-Euroopa teeb vähikäiku olukorras, kus populism ja rahvuslus on tõusuteel. See on Lääne-Euroopas ja Põhja-Ameerikas paljude arvamusliidrite seas valitsev konsensus. Nad vaatavad Ungari juhtkonda eesotsas Viktor Orbániga, kes võttis 2014. aastal omaks millegi, mida ta nimetas «mitteliberaalseks demokraatiaks». Nad kuulevad selle kajasid Poolas ja haistavad midagi sarnast olevat liikvel Tšehhis, Slovakkias, Sloveenias ja Horvaatias. Nad on ärevuses, pettunud ja pahurad.