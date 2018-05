Paul Mann: kas mammutite taaselustamine aitaks peatada Arktika heitmeid?

Pleistotseenipark kujutab endast võimsat eksperimenti Siberi Arktikas, mis käib juba 1996. aastast ja on keskendunud just eespool mainitud protsesside uurimisele. Just selles pargis kavandab Harvardi meeskond järgmise kümmekonna aasta jooksul esimese taaselustatud mammutihübriidi valla päästa.

Vene geofüüsiku Sergei Zimovi rajatud 16 ruutkilomeetri suuruses pargis elab vabaduses ligemale sada looma: piisonid, muskusveised, põdrad, jakid, hobused, põhjapõdrad. Pargis üritatakse selgusele jõuda, kas loomad suudavad häirida praegust ökosüsteemi ja seda viljakamaks muuta ning igikeltsa sulamist aeglustada või isegi ümber pöörata.

Mul on olnud õnn külastada parki päris mitu korda ja mind on ikka hämmastanud, kui suure innuga üritatakse nii kaugel, täielikult metsiku looduse keskel teha «suurt teadust». Me rändasime tundide kaupa võimsal Kolõma jõel, et püüda Arktika rannikult põhjapõtru, kelle siis transportisime väikestes paatides parki, mis neil aladel on paras vägitükk. Vaid mõne üksiku looma lisamine eksperimenti oli kurnav ettevõtmine. Aga teiselt poolt oli see meeli ülendav kogemus, mis pani mõtlema, kas kogu idee on ikka nii hullumeelne, kui see esialgu võib tunduda.

Raha ja inimeste vähesus on muutnud pargi rajamise ja hooldamise õige keeruliseks. Esimesed tulemused selliste liikidega eksperimenteerimisel, nagu muskusveis, põhjapõder ja hobune, on andnud mõista, et loomad muudavad pargi maastiku struktuuri ja maapind tõmbub jahedamaks.

Tänaseks on selgunud, et pargi rohumaad peegeldavad rohkem päikesevalgust kui ümberkaudne lehisemets, mis tähendab ka vähema kuumuse jõudmist maapinda. Teadlased on samuti võtnud mitmelt poolt 300 meetri pikkusi pinnaproove, et mõõtmistega kindlaks teha süsinikuühendite sisaldus pargis ja näha, kas ja mil moel erineb see ümbritsevast, mõjutusteta maastikust.

Kas see tasub ära?

Üsna palju sõltub avalikust ühisrahastamisest ning park otsibki praegu raha, et hankida temperatuuri- ja valgussensoreid. Juba on paigaldatud 35 meetri kõrgune torn turbulentse kovariatsiooni mõõtmiseks, millega jälgitakse vahet pidamata metaani ja süsihappegaasi sisaldust pargi atmosfääris ning selle temperatuuri. Veenvate tõendite kogumine teooria toetuseks võtab kahtlemata palju aega ja vaeva, aga me võime küllaltki varsti teada saada, kas see julge plaan suudab pakkuda ka realistlikku lahendust kliimamuutusele.

Mõned teadlased ja keskkonnakaitsjad on kahelnud, kas mammutite taaselustamine ikka tasub ära, eriti kui võrrelda selle kõrget hinda näiteks peaaegu täieliku rahapuudusega maailma elevantide säilitamiseks. Oluline on siin ehk esitada hoopis küsimus, kas me vajame konkreetselt mammuteid, et need projektid käima panna? Kas me ei võiks lihtsalt käsitsi puud maha võtta ja siis olemasolevaid loomi kasutada? Ma oletan, et vastus sõltub omajagu sellest, kas me tahame samasugust lähenemist kasutada Arktikas laiemalt, kus leidub rohkelt alasid, mille puhul inimese sekkumine oleks väga kulukas või lausa võimatu.

Igal juhul vajab globaalse kliimamuutusega tegelemine kaugele ulatuvaid, uudseid ja tihtipeale suurejoonelisi lahendusi nii heitmete kahandamiseks kui ka Arktika positiivse tagasiside minimeerimiseks, mis võiks põhjustada äraarvamatut kahju meie kliimasüsteemile. Ma ei tea, kas mammutite tagasitoomine on õige samm, aga praegu puudub meil ka vähegi asjalik lahendus, mis hoiaks Arktika hiiglaslikud süsinikuvarud kenasti maa sees.