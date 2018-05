Kaire Uusen: milliseid töötajaid ahistatakse seksuaalselt kõige enam?

Selle taustal võib küsida, et kui Tallinna linnaosavalitsustes on kogenud seksuaalset ahistamist väidetavalt iga kümnes ametnik, siis kas see on ehmatav, oodatav või isegi «hea» tulemus?

Kuna siinkohal on tegemist Tallinna linnavalitsuse enda uuringuga, mis toimus Pirita ja Põhja-Tallinna juhtide eestvedamisel, hoiatavad asjaosalised, et seda ei saa võtta kui teaduslikku uuringut, vaid eelkõige infomaterjalina probleemi teadvustamiseks. Kui arvestada ülemaailmset naiste ärkamist ja #metoo kampaaniat, siis lisaks sellele võisid tulemust mõjutada kas ühes või teises suunas ka ametnike suhtumine meie oma ahistamisskandaalidesse.

Põllumehi ja kaevureid ahistatakse harvem

Üldjuhul peaks avalikus sektoris, antud juhul ametnike puhul, olema vähem seksuaalset ahistamist kui mitmetes muudes sektorites.

Kui võtta aluseks USA võrdsete töövõimaluste komisjoni 2015. aasta andmed sektorite lõikes ahistamiskaebuste kohta, siis tipus troonisid majutus- ja toitlustusasutused (eeldatavalt hotellitöötajad, ettekandjad jt), müük (poemüüjad, klienditeenindajad), tööstus, kus töötab kõige rohkem väheharituid, immigrante, alaealisi, nn nõrku sihtrühmi, keda on kerge ära kasutada, ning tervishoid, sotsiaalhooldus (medõed, sotsiaaltöötajad jt).

Avalik sektor, sh ametnikud, spetsialistid, teadustöötajad on vähemalt Ameerika statistikas keskmiste seas.

Kõige vähem oli seksuaalset ahistamist kaevanduses, ettevõtete nõukogudes-juhatustes (see ei tähenda, et nad ise ei ahista alluvaid), põllumajanduses ja kunstivaldkonnas. Võimalik, et kunstnikel puudub organisatsioon või kollektiiv, vaid töötatakse üksi. Kõigist ahistatutest 80 protsenti olid naised.

Juhte ahistatakse harvem kui alluvaid

Ameerika andmeid ja ka nimetatud linnaosavalitsuste uuringut kõrvale jättes võib tuua mõned näited, kellel on avalikus sektoris suurem tõenäosus seksuaalset ahistamist kogeda. Üldjuhul on need töötajad, kes puutuvad paljudega tööalaselt kokku või peavad korraldama või vahendama suure arvu inimeste «tööasju» – sekretärid, abid, klienditeenindajad, administraatorid, võimukate juhtide alluvuses töötavad reaametnikud. Naistekollektiivides võib kogeda seksuaalset ahistamist ka alluva rollis või võrdsel positsioonil meesametnik.

Vähem on oht langeda seksuaalse ahistamise ohvriks neil, kes töötavad teistest eraldi, erinevatel aegadel või ainult oma sookaaslastega koos. Vähem ahistatakse ka endast kõrgemal positsioonil ametnikke. Loomulikult tuleb ette erandeid, aga üldjoontes võib neid määratlusi uskuda.

Tuleb tunnistada, et kuna Eestis on ahistamiste teemal «džinn» pudelist välja lastud ning hirm saada ahistaja silt endale külge suurem varasest suurem, võinuks linnaosavalitsuste tulemus isegi hullem olla. Teisalt on ametnike hulgas naiste ülekaal, mistõttu on võimalus vastassugupoole ahistamiseks väiksem. Samuti ei ole teada, kas seksuaalse ahistamise tähendust mõisteti ühtemoodi.