Andres Reimer: mürgeldav linnapea

Ta väitis oma arvamusloos (PM 16.05), et tänapäevase ja keskkonnasõbralikuna kavandatud raudtee asemel saaks sama raha eest teha midagi muud toredat: Via Baltica, Tallinna-Tartu maantee, praeguse raudtee ohutussüsteeme kaasajastada.

Lugesin ja ei uskunud oma silmi, sest Izmailova arutlus, kas Rail Balticut ehitada või mitte, on juba ammu ära vaieldud. Samuti ei ole pädev linnapea kujutlus, et raha saaks mujal kasutada. Fakt, et Rail Balticu rahaga saab ehitada ainult Rail Balticut, on samuti juba väga ammu selgeks räägitud.