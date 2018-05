Kathryn Jezer-Morton: miks me Facebooki kasutame?

Viimasel ajal on mind Facebooki sisse logides ikka tabanud mõte, miks ma üldse seda saiti kasutan.

Uurijana, kelle teema on just internetikogukonnad, olen ma õigupoolest harjunud, et mu peas käib metanarratiiv selle kohta, mida ma internetis teen, aga tüüpiliselt käib see narratiiv ikkagi minu peas, mitte ei keri ennast lahti Facebooki seinal. Justkui oleksid mu uurimuste küsimused ellu ärganud: mis see Facebook üldse on? on seal midagi lõbusat ja köitvat? kui ei, siis mis ikkagi?

Ühismeedia kasutamise üürikeses ajaloos valitseb praegu äärmiselt põnev aeg.

Facebooki kasutajad on hakanud kriitiliselt suhtuma süsteemidesse, mida nad ise juba mõnda aega pruugivad. See on oluline hetk: kas avalik arvamus järgib juba ammu teada-tuntud raevupuhangu ja sellele järgneva omaksvõtmise tsüklit või muudame me tavapärast käitumismudelit ja hakkame Facebooki suhtuma uuel, otsustavamal moel?

Uurijad on esitanud tõsiseid küsimusi Facebooki kohta kogu viimsel kümnendil, aga isegi siis, kui nad on ülimalt tunnustatud, ei kujuta nad kaugeltki sellist ohtu nagu haritud tarbijad. Tarbijate raevupuhanguta aga on raske uskuda, et valitsus hakkaks tõsisemalt reeglite muutmise peale mõtlema.

Hälin ja raev

Seni on vähemalt minu seinal käinud kõik täpselt nii, nagu on olnud oodata. Rahulikumaid, sügavamõttelisi väljaütlemisi katkestavad aeg-ajalt kindlameelsemate tegelaste kirglikud sõnavõtud: ärgake ometi üles, lambapead! Kui te toote eest ei maksa, saate ise tooteks! Tuleb meelde, jah? Lahkuge Facebookist! Krüptige oma andmed! Lömastage oma nutitelefon tanksaapa all!

Siis tormavad muidugi kohe kohale terava taibuga sotsiaalkommentaatorid, kes tuletavad meelde, kus neid üleskutseid tehakse. «Ah, kas pole irooniline, et te kirjutate seda kõike Facebookis!» Mille peale kõik sisimas ohkavad ja löödult silmi pööritavad. Lisame näpuotsaga vana head võllahuumorit, kuidas me kõik oleme lakkamatu jälgimise all. Ja kordame seda. Inimelu käib ikka endistmoodi ühest äärmusest teise. Hälin ja raev, ilma igasuguse tähenduseta.

Ärgake ometi üles, lambapead! Kui te toote eest ei maksa, saate ise tooteks! Tuleb meelde, jah? Lahkuge Facebookist! Krüptige oma andmed! Lömastage oma nutitelefon tanksaapa all!

Et selle tsükli käivitas aasta algupoolel välja tulnud tõsiasi, et valijate profileerimisega tegelev ettevõte Cambridge Analytica omandas Facebookist andmeid 50 miljoni ameeriklase kohta, ei olegi võib-olla enam nii tähtis.

See on pelgalt viimane teade juba pikas andmete kaevandamisest kõnelevate uudiste reas. 2017. aastal jõudsid kogemata avalikkuse ette ligikaudu 200 miljoni registreeritud valija isiklikud andmed, mille oli salvestanud valijate profileerimise ettevõte Deep Root Analytics. Aasta varem said Vene häkkerid kätte suure hulga andmeid valijate kohta, mille oli hankinud demokraatide üleriiklik komitee.