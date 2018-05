Bruce Campbell: kuidas natsid sundisid raadioamatööre Kolmanda Riigi teenistusse

Ellujäämise hind

Tagasi vaadates tuleb nentida, et DASDi suhted natsidega olid liiga lähedased. Ent see on juba diktatuuride loomuses, et inimestel ei lubata kõrvale jääda. Raadioamatöörid, kes kaalusid vastupanu natsidele, olid eriti raske probleemi ees: erinevalt tantsijatest või muusikutest oli raadiotehnikutel strateegilisi oskusi, mistõttu oli äärmiselt tõenäoline, et nad peilitakse välja ja sunnitakse koostööle. Keeldumine võis parimal juhul tähendada majandusliku ja ainelise olukorra järsku halvenemist, halvimal juhul aga vahistamist, koonduslaagrit või isegi hukkamist. Võimalikud tagajärjed olid kõigile selged.