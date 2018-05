Postimees 1918. aastal: ilmaennustus ja ebausk

Kaksteistkümmend päeva enne Jõulu on 12 kuu ilmade ettekuulutaja. Missugune Paavli päev, niisugune tulevane kevade. Kuidas Tuhkapäev, niisugused Paastud. On Paastu-Maarja päeval sula öö, siis tuleb soe kevade ja külm sügise; on aga järgmisel ööl külm, siis külmetab veel 40 ööd-päeva. Kust poolt suve pööripäeval tuul puhub, säält puhub ta kolm kuud. On vihmane september, siis saab soe tali. Sooja oktoobri järele tuleb pikk talv ja külm küünlakuu jne.