Lapsed toovad õnne vaid nendele, kes oskavad neist rõõmu tunda. Seepärast jäävad lapsi saama endiselt need, kellele nad lihtsalt meeldivad, kes lastest rõõmu tunnevad ja on õnnelikud ka selle paarikümne aasta eest, mille jooksul mõni nende lastest veel laps on, nendib Mihkel Mutt.