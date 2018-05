Nikk Effingham: kuidas lamemaalastega mõistuspäraselt vaielda (ehkki sellest ei pruugi abi olla)

Sellegipoolest väidan, et lamemaalane «teeb Phoebet». Ühes «Sõprade» episoodis vaidlevad Phoebe ja Ross evolutsiooni üle. Ross laob hoogsalt ette asitõendeid. Lõpuks kaotab Phoebe kannatuse ja küsib Rossilt: oled sa tõesti nii uskumatult ülbe, et ei või tunnistada vähimatki võimalust, et sa võiksid eksida? Ross nendib arglikult, et mingi võimalus võib selleks ehk ollagi. Äkitselt ongi ta Phoebel pihus: Rossi mööndus hävitab ta enda maailmavaate. Ross on ju paleontoloog ja möönis, et ta ei saa evolutsioonis kindel olla – kuidas saab ta nüüd «teistele teaduskuttidele silma vaadata»?

Phoebe nihutas (naljatlemisi) konteksti. Rossi asitõendid tuginesid muuseumides olevaile fossiilidele, artiklitele evolutsiooniteooriast jne. Ent Phoebe lükkas ta kõrgete tõe nõudmiste standarditega «skeptilisse konteksti», mis sedastab, et kui sul on mingis asjas pisimgi kahtlusehõng – vähimgi võimalus, et sa eksid –, siis pole sul sellest asjast ka teadmist.

Contrary to popular opinion, the Earth is not a sphere. It is also not a ball, nor an oblate spheroid.



The Earth is flat. #WednesdayWisdom pic.twitter.com/4cOGOxBGt4 — Flat Earth Society (@FlatEarthOrg) 28 March 2018

Flat Earth Society (Lameda Maa ühing): Vastupidiselt levinud arvamusele ei ole Maa kera. See pole ka pall ega lapik sferoid. Maa on lame.

Filosoofid tunnevad hästi taolisi skeptilisi kontekste. Näiteks sa võiksid olla lülitatud mingisse virtuaalreaalsuse maatriksisse, ning sel juhul oleks kõik su uskumused väärad. Sellele tähelepanu pöörates panin ma meid skeptilisse konteksti, kus me ei tea üldse millestki suurt midagi. Enamik inimesi siiski eirab seda võimalust – enamik inimesi eeldab, et nad ei ole skeptilises kontekstis.

Nüüd on lihtne mõista, kuidas Ross saab teistele teaduskuttidele silma vaadata. Tema teab, et evolutsioon on tõene enamikus igapäevastes kontekstides. Ross ei tea evolutsiooni tõesust üksnes Phoebe veidras kontekstis.

Kus lamemaalased eksivad

Lamemaalased kasutavad sama trikki. Neil on õigus, et sa ei tea, et Maa on ümar. Aga neil on õigus ainult sellises kontekstis, kus eiratakse sadade inimeste ütlusi, kus teadusringkondades üldtunnustatud faktid ei loe, kus fotograafilised tõendid on vastuvõetamatud, jne.

This unfortunate meme seems to be doing the rounds on Twitter again today. #sadface pic.twitter.com/D0BXSypD3G — Flat Earth Society (@FlatEarthOrg) 10 May 2016 Flat Earth Society (Lameda Maa ühing): See kahetsusväärne meem on täna taas Twitteris tiirlema hakanud. «Lameda Maa ühingul on liikmeid üle kogu maakera»

Lamemaalaste väiteid raamib kontekst, milles ei saa kõrvale jätta võimalust vägevast ülemaailmsest vandenõust – ehkki see ise miskipärast ilmutab aeg-ajalt silmatorkavaid vigu, mis seda paljastavad. Taolises kontekstis sa ei tea, et Maa on ümar. Kuid taolises kontekstis ei tea keegi suurt midagi ja seega pole selles järelduses ka midagi üllatavat.

Meie jaoks olulistes igapäevastemas kontekstides saame tugineda teiste ütlustele. Saame tugineda faktile, et mitte ükski haritud füüsik, kartograaf ja geograaf ei hakka iial mõlgutama mõtet, et Maa võiks olla lame. Ja õigesti teeme, et nendele tugineme. Kui see oleks väär, siis ei saaks me ealeski ka haiglaravi – sest kuidas saaksime usaldada arstiteaduse hinnanguid kontekstis, kus me ei saa usaldada isegi kindlaks tehtud füüsikaseadusi?

Kas sa siis tead, kas Maa on ümar? Selgub, et see sõltub kontekstist. Ent enamikes tavakontekstides ikkagi jah, sa tead seda küll. Hoolimata sellest, et enamik inimesi seda ilmselt kohemaid tõestada ei suudaks.